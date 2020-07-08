وزير الداخلية يعرب عن التقدير لدور جمعية «المحامين» بخدمة المجتمع

أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح الثلاثاء عن التقدير لإسهامات جمعية المحامين الكويتية ودورها البناء في خدمة قضايا المجتمع.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير الصالح في مكتبه بمقر وزارة الداخلية رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين الكويتية شريان الشريان وأعضاء مجلس الإدارة بحسب بيان صحفي للادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة.

وأشار البيان إلى مناقشة الجانبين إقرار تشكيل لجنة مشتركة لتبني القضايا العامة وتذليل العقبات والمعوقات وحماية المال العام وتطبيق القانون على الجميع بمسطرة واحدة بما يفيد المصلحة العامة في البلاد.

من جانبهم أعرب رئيس وأعضاء جمعية المحامين عن الشكر للمؤسسة الأمنية على دعمها غير المحدود للجمعية مما كان له بالغ الأثر في أداء الدور المجتمعي والقانوني المنوط بها.

كما تقدم أعضاء جمعية المحامين بمذكرة تفصيلية لتطوير آلية العمل وتسهيل الإجراءات ووجود الضمانات الكافية للتحول إلى العمل التكنولوجي ضمن منظومة شاملة.

حضر اللقاء وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام والوكيل المساعد للشؤون القانونية والدراسات والبحوث اللواء حقوقي ماجد الماجد.