«البلدية»: 604 شكوى وإستفسار تلقاها قسم الطوارئ بالخدمات العامة.. يونيو الماضي

كشفت بلدية الكويت في إحصائية صادرة من إدارة الخدمات العامة عن تلقي قسم الطوارئ الخط الساخن “139” بمراقبة النقليات بإدارة الخدمات العامة و خدمة ” 24727732 ” واتس اب الشكاوي 604 شكوى وإستفسار في جميع المحافظات خلال شهر يونيو الماضي.

وأوضحت البلدية بأن أعلى معدل للشكاوي كان في محافظة الأحمدي 169 شكوى وإستفسار تلتها محافظة مبارك الكبير 92 وجاءت محافظة الجهراء في الترتيب الثالث لمعدل الشكاوي بــ 91 شكوى تلتها محافظة العاصمة بمعدل 88 شكوى ومحافظة حولي 86 شكوى وجاءت محافظة الفروانية في الترتيب الأخير بـتلقي 78 شكوى خلال شهر يونيو الماضي.

وأشارت البلدية إلى أن جميع الشكاوي التي يتم استقبالها عبر خدمة الواتس أب وخدمة الخط الساخن “139” من قسم الطوارئ التابع لإدارة الخدمات يتم إدخالها في جهاز الحاسب الآلي ومتابعتها من قبل موظفي الخط الساخن بعد تحويلها إلى جهات الاختصاص في البلدية طبقا للمحافظات .

وأضافت بأن النوبات الثلاثة « أ،ب،ج» بقسم الطوارئ التابع لإدارة الخدمات العامة يعملون على مدار 24 ساعة في التعامل مع الشكاوي المتلقاه عبر خدمة الواتس أب ” 24727732 ” وخدمة الخط الساخن ” 139 ” لافتة إلى إن موظفي النوبات لا يكتفون بتحويل الشكاوي للجهات المعنية بأفرع البلدية بالمحافظات بل يقومون بمتابعتها حتى يتم التأكد من الإجراءات التي تم اتخاذها من أجل التواصل مع الشاكي وإطلاعه على تلك الإجراءات .

وتابعت بأن خدمة الواتس أب و الخط الساخن حلقة وصل بين جهاز البلدية والجمهور لمساعدتهم في كافة المجالات التي تقع ضمن اختصاصاتهم .

ولفتت إلى أنه في حال وجود الحالات الطارئة في مختلف المحافظات التي تستوجب الحل الفوري فإنه يتم تحريك آليات ومعدات وعمال الإدارة للعمل على حلها فورا من أجل تقديم أفضل الخدمات وبأقصى سرعة ممكنة.