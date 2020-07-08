«الجمارك»: حجز المواعيد إلكترونياً واستقبال المراجعين.. الأحد المقبل

أعلنت الإدارة العامة للجمارك عن تدشين خدمة حجز المواعيد إلكترونياً، وذلك لاستقبال المراجعين بدءاً من يوم الأحد المقبل، حيث يتزامن ذلك مع انطلاق المرحلة الثالثة للعودة إلى الحياة الطبيعية وخلال الفترة التي يتخللها استقبال المراجعين التي أعلن عنها مجلس الوزراء، حفاظاً على سلامة المجتمع وصحته والتزاماً باتخاذ كافة القرارات الوزارية الصادرة من وزارة الصحة.

تأتي تلك الخدمة ضمن جهود الإدارة العامة للجمارك لتطوير الخدمات الإلكترونية وتنظيم عملية استقبال المراجعين عن طريق موقعها الالكتروني، بما يضمن جودة تقديم الخدمة مع الحفاظ على وقت المراجع، وتطبيقاً للتوصيات الخاصة بسياسة التباعد الجسدي وعدم التزاحم في ظل أزمة فيروس كورونا «كوفيد- 19».

ونوهت الجمارك إلى ضرورة الالتزام بلبس الكمام عند الحضور والمراجعة، وكذلك الالتزام بالموعد المُتخذ إلكترونياً، مشيرة إلى أن البيانات ستكون موضحة على رابط الحجز، مشددة على أنه لن يُسمح إلا بالمعاملات الموجودة على الموقع للمراجعة فيها، وأما بقية المعاملات فستكون آلياً عن طريق الموقع الإلكتروني لها.