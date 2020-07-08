الوزيرة العقيل: منصة إلكترونية لمعالجة أوضاع المواطنين المتضررين من جائحة كورونا

كشفت وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، عن مقترح حكومي قدمته وزارة الشؤون الاجتماعية إلى لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل في مجلس الأمة بإنشاء منصة إلكترونية تتيح لأي مواطن كويتي متضرر من جائحة كورونا أن يتقدم للمنصة لتسجيل كافة بياناته على أن تقوم الجهات الحكومية لاحقاً بدراسة هذه الحالات وبحث معالجة وضعها المادي من خلال القوانين المعمول بها في الجهات الحكومية المختلفة شريطة ألا يكون لأصحاب هذه الحالات أي مدخول مادي سواء راتب أو معاش أو مكافأة أو غيرها.

جاء ذلك في تصريح صحافي أدلت به الوزيرة العقيل في عقب مشاركتها صباح اليوم في اجتماع مع لجنة الشئون الصحية والاجتماعية والعمل بمجلس الأمة، مشيرة إلى أن الاجتماع كان بدعوة من اللجنة وتم خلاله مناقشة ما أثير بوسائل التواصل الاجتماعي عن وجود مجموعة من الكويتيين ممن تقطعت بهم السبل بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وعدم وجود دخل مادي لهم.

وأوضحت أنه تم خلال الاجتماع استعراض هذه القضية مع أعضاء اللجنة فضلا عن عرض لبعض الحالات المتضررة خلال الفترة من 11/3/2020 حتى تاريخه.

وأكدت العقيل أن الدولة حريصة كل الحرص على أن يتوافر لكافة المواطنين الحياة الكريمة، مشيدة في هذا الصدد بالتعاون في هذا الإطار مع مجلس الأمة الموقر لعلاج أي تداعيات من جراء انتشار جائحة كورونا.