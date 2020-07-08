«الموانئ» تدعو الموردين المتضررين من الحظر لمراجعتها لدراسة إعفائهم من الرسوم

دعت مؤسسة الموانئ الكويتية الشركات أو الأفراد من موردي البضائع الذين لم يتمكنوا من تسلم بضائعهم إثر فرض الحظر الجزئي أو الكلي في البلاد ما ترتب عليه فرض رسوم أرضيات إلى مراجعتها لدراسة إعفائهم منها.

وقالت المؤسسة في تعميم نشرته في حسابها الإلكتروني الرسمي اليوم الأربعاء إن على موردي البضائع والأفراد تقديم المسستندات الدالة على الضرر شريطة أن يكون ناجما عن أسباب راجعة إلى تدابير فرض الحظر سواء الجزئي أو الكلي وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور التعميم كي يتسنى للمؤسسة دراسة الإعفاء من رسوم الأرضيات على ضوء المستندات المقدمة.