السفير المصري: مبادرة «تكاتف» ساعدت 7 آلاف من أبناء الجالية.. في مرحلتها الثانية

قال السفير المصري لدى البلاد طارق القوني إن المبادرة الإنسانية التى أطلقتها السفارة تحت اسم «تكاتف» فى ابريل الماضي تمكنت فى مرحلتها الثانية من توصيل المساعدات لحوالي 7 آلاف من أبناء الجالية من خلال تقديم 2000 سلة غذائية، وتوفير 70 تذكرة سفر للحالات الإنسانية والطارئة، بالإضافة إلى توجيه دعم لعدد من المتعثرين فى سداد الإيجارات وذلك بعد دراسة الحالات والتأكد من استحقاقها للمساعدة.

وأضاف القوني في تصريح صحافي أن إجمالي المساعدات التى قدمتها المبادرة فى مرحلتيها بلغ 6000 سلة غذائية واستفاد منها نحو 18 ألف شخص من أبناء الجالية وعدد من الإخوة المقيمين من جاليات أخرى تأكيدا لهدفها الإنساني، كما بلغ اجمالى من ساعدتهم السفارة فى السفر إلى مصر نحو 110 شخصاً بما فى ذلك عدد 50 شخصا من العمال الذين وفرت لهم المبادرة مأوى مدة 40 يوماً قبل تسفيرهم، مشددا على أن ذلك ما كان ليتم سوى بتضافر جهود المقتدرين من أبناء الجالية واستجابتهم الكريمة لمبادرة السفارة وبما قدم صورة مشرفة لأبناء مصر فى الخارج ووقوفهم إلى جانب ذويهم فى أوقات الشدة.

ووجه السفير القوني الشكر مجددا لشركاء المبادرة وفى مقدمتهم منتدى رجال الأعمال المصريين وغيرهم من المقتدرين وفرق المتطوعين الذين لم يدخروا وقتاً أو جهداً لدعم ذويهم، ونوه إلى استمرار المبادرة فى عملها خلال الفترة المقبلة معرباً عن تمنياته بانجلاء هذه الأزمة وعودة الحياة لطبيعتها فى القريب العاجل.

كان القوني قد أطلق مبادرة تكاتف فى شهر ابريل الماضي بهدف المساهمة فى تخفيف الأعباء المعيشية على أبناء الجالية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك انطلاقا من مسؤولية البعثة الديبلوماسية تجاه الجالية واتساقا مع جهود الدولة فى رعاية المصريين فى الخارج فى ظل الظروف الاستثنائية التى فرضتها الجائحة، وتركز دور السفارة فى المبادرة على تنسيق وتنظيم جهود المقتدرين والفاعلين فى العمل الطوعي والإنساني وتسهيل وصولهم للحالات الإنسانية، وذلك استكمالاً للجهود التى شهدتها دولة الكويت الشقيقة لتقديم الدعم للمتضررين من تبعات الجائحة.