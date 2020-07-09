بلدية «الأحمدي»: توجيه 935 إنذارا وتعهدات وتحرير 51 مخالفة وغلق 4 محلات.. يونيو الماضي

في ظل الجهود التي تبذلها بلدية الكويت لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد بناءا على القرارات والتعاميم التي أصدرها مدير عام بلدية الكويت م.أحمد المنفوحي تنفيذا للقرارات التي اصدرها مجلس الوزراء الموقر وقرارات وزارة الصحة ضمن الإجراءات الإحترازية والوقائية التي إتخذتها البلدية تجنبا لإنتشار فيروس كورونا المستجد ، أوضحت البلدية بأن الجولات الميدانية

التي قام بها الفريق الرقابي بفرع بلدية الأحمدي خلال الفترة من 1/6/2020 حتى 30/6/2020 أسفرت عن الكشف على 1867 محل و توجيه 935 إنذارا وتعهدات لبقالات وأسواق مركزية للإلتزام بقرار مجلس الوزراء ووزارة الصحة ولوائح البلدية ، تحرير 51 مخالفة ، غلق 4 محلات لمخالفة الإشتراطات الصحية والكشف على 117 من الأسواق الموازية ، تحرير 79 مخالفة لأنشطة أخرى ، توجيه 30 إنذارا وتنبيها لأنشطة أخرى.

وأضافت بإنه تم رفع 154 مركبة مهملة وسكراب، ورفع 46 بقالة متنقلة ، الإفراج عن 90 سيارة ، تحرير 61 مخالفة بائع متجول ، فضلا عن غسيل وتعقيم 147339 حاوية مختلفة الأحجام وسلال.