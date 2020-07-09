وزير الإعلام يدشن عددا من الخدمات الالكترونية بقطاعي الصحافة والسياحة

دشن وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي محمد الجبري عددا من الخدمات الالكترونية لطلب الاعلان في تلفزيون واذاعة الكويت وخدمة إصدار الرخص في قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات وقطاع السياحة.

وقال الجبري في بيان صحفي اليوم الخميس إن هذه الخدمات تأتي ضمن برنامج عمل الحكومة بأهمية التحول الرقمي للخدمات الحكومية المقدمة للجمهور وتقليص طول فترة الدورة المستندية التي كانت تمر بها المعاملة اضافة الى إلغاء الحضور الشخصي لصاحب العلاقة.

وأضاف أن وزارة الاعلام تهدف من إطلاق هذه الخدمات المهمة إلى التسهيل على أصحاب الشأن وتيسير حصول المواطنين والمقيمين على تلك الخدمات والحرص على عدم تأخر أعمالهم.

وأعرب عن شكره وتقديره للجنة استكمال التحول الرقمي وأعضائها من الكوادر الوطنية في وزارة الاعلام على جهودهم المخلصة لانجاز وانجاح هذا المشروع الوطني وخروجه بشكله النهائي للجمهور الكريم.