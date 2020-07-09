«الصحة»: 833 إصابة جديدة بـ«كوفيد 19».. وتسجيل 3 حالات وفاة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الخميس تسجيل 833 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد «كوفيد 19» خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 52840 حالة فيما تم تسجيل ثلاث حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 382 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

وأوضح السند أن حالات الاصابة ال833 السابقة تضمنت 536 حالة لمواطنين كويتيين و297 حالة لغير الكويتيين.

وأضاف أن المصابين حسب المناطق الصحية جاءوا بواقع «254 حالة بمنطقة الاحمدي الصحية» و«200 حالة بمنطقة الجهراء الصحية» و«173 حالة بمنطقة الفروانية الصحية» و«136 حالة بمنطقة حولي الصحية» و«70 حالة بمنطقة العاصمة الصحية».

وعن أعلى المناطق السكنية من حيث تسجيل الإصابة بالفيروس ذكر أنها جاءت بواقع «40 حالة بمنطقة جابر العلي» و«36 حالة بمنطقة سعد الله» و«35 حالة بمنطقة صباح السالم» و«34 حالة بمنطقة العيون» و«32 حالة بمنطقة العارضية» و«30 حالة بمنطقة المنقف».

وعن آخر المستجدات في العناية المركزة لفت إلى أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة بلغ 150 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض «كوفيد 19» وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 9772 حالة.

وبين السند أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 5011 مسحة مشيرا إلى أن مجموع الفحوصات بلغ 422885 فحصا.

وجدد الدعوة للمواطنين والمقيمين إلى مداومة الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 578 إصابة خلال ال24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من مرض «كوفيد 19» 42686 حالة.