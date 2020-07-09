«الهلال الأحمر» يوزع الكمامات والمعقمات في الكنيسة الإنجيلية الوطنية

وزعت جمعية الهلال الأحمر الكويتي اليوم الخميس الكمامات والمعقمات على المصلين في الكنيسة الإنجيلية الوطنية في الكويت كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».

وأكد القس عمانويل غريب، دعم الكنيسة الإنجيلية الوطنية لجهود الدولة الرسمية والمدنية لمكافحة هذا الوباء.

وأضاف القس غريب أن هذا الظرف الطارئ يتطلب تضافر جهود المؤسسات الرسمية والأهلية والعمل معا على توفير الاحتياجات والمستلزمات والبرامج الداعمة لجهود مكافحة الوباء.

وذكر أن مبادرات الهلال الأحمر الكويتي تعكس حرصها على تعزيز مكانتها كجزء لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي الكويتي معربا عن بالغ شكره للدور المجتمعي الجمعية في خدمة الوطن.

من جانبه، قال مدير العلاقات العامة والإعلام في جمعية الهلال الأحمر الكويتي خالد الزيد، إن الجمعية تواصل مبادرتها المجتمعية في توزيع مستلزمات الوقاية والبروشورات للوقاية من «كورونا» في الكنيسة الانجيلية الوطنية.

وأضاف الزيد أن الجمعية ومنذ بداية أزمة «كورونا» حتى اليوم توزع المستلزمات الصحيه سواء في المساجد ومؤسسات الدولة والكنائس في الكويت لحماية المواطنين والمقيمين من هذا المرض.

وأكد أهمية دور المجتمع المدني في مساعدة الجهات المسؤولة بالدولة للحد من انتشار الفيروس والتوعية الدائمة للمواطنين والمقيمين للحفاظ على سلامتهم.

وأعرب الزيد عن أمله بزيادة الوعي بين المواطنين والمقيمين لعدم تفشي الفيروس من خلال اتباع الاشتراطات الصحية للوقاية من هذا الوباء.