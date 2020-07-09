سمو الأمير يعزي رئيس دولة الإمارات وحاكم الشارقة بوفاة الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقيتي تعزية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، أعرب فيهما سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم إمارة الشارقة، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم سموهما وأسرة الفقيد جميل الصبر وحسن العزاء.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقيتي تعزية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، ضمنهما سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم إمارة الشارقة، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقيتي تعزية مماثلتين.