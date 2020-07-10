«الداخلية»: ضبط 8 طرود بريدية تحتوي على مؤثرات عقلية

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه في إطار التعاون المشترك بين قطاعات الدولة لمكافحة الجريمة تمكنت الإدارة العامة المكافحة المخدرات – قطاع الأمن الجنائي بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة للجمارك ، من إلقاء القبض على شخص حاول إدخال مؤثرات عقلية مخدرة عبر « 8 » طرود بريدية إلى البلاد .

وتؤكد الإدارة انه تم عمل التحريات اللازمة ورصد الشخص صاحب الطرود وضبطه ، وكانت الطرود تحوي « 104 » كيلو من بودرة حبوب اللاريكا و « 6000 » قرص من حبوب اللاريكا وكمية كبيرة من الكبسولات الفارغة المعدة للتعبئة وبناء على ذلك تم تحويل المتهم مع المضبوطات الى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

وفي نفس السياق، وردت معلومات تفيد بقيام أحد الأشخاص بالاتجار والتعاطي في المواد المخدرة ، حيث تم إصدار الأذن القانوني وضبطه في مسكنه وتم العثور بحوزته على حوالي واحد كيلو من مادة الهيروين و « 40 » جرام من مادة الشبو و« 50 » جرام من الماريجوانا بالاضافة الى كمية كبيرة من الحبوب المؤثرة عقليا وسلاح ناري غير مرخص و 4 ميزان حساس ومبلغ « 11 » الف دينار كويتي وقد تم تحويله مع المضبوطات إلى جهات الاختصاص لعمل اللازم .