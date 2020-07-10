«الداخلية»: ضبط 3 نساء يمارسن «التسول» وضبط من يقوم بتوصيلهن

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن مديرية أمن العاصمة ، تمكنت من ضبط 3 نساء من جنسية عربية بصحبتهن طفلة اثناء قيامهن بالتسول امام احدى الجمعيات التعاونية في محافظة العاصمه وفي سوق التمور بمنطقة الشويخ الصناعية خلال 24 ساعة.

وحول التفاصيل، توضح الإدارة أنه ورد بلاغ إلى غرفة عمليات الوزارة عن ظاهرة تسول 3 نساء من جنسية عربية بصحبتهن طفلة، حيث تم انتقال رجال الأمن فورا الى الموقع، و تم ضبطهن وضبط الشخص الذي يقوم بتوصيلهن إلى أماكن ممارسة نشاط التسول واتضح انه من نفس الجنسية، حيث تم احالتهم جميعا إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم .

وتؤكد الإدارة ان وزارة الداخلية والجهات المعنية الأخري تبذل كافة الجهود المكافحة هذه الظاهرة والقضاء عليها يستلزم تعاون المواطنين والمقيمين عن طريق ابلاغ الجهات المختصة عن طريق الاتصال بهاتف الطواري 112.