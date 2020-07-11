هيئة «شؤون القصّر» تنتهي من إنجاز الحساب الختامي للسنة المالية 2019 -2020

صرّح مدير عام الهيئة العامة لشؤون القصّر بالإنابة المهندس حمد عبداللطيف البرجس بأن الهيئة قد أتمت إنجاز وإنهاء الحساب الختامي للسنة المالية ٢٠١٩ – ٢٠٢٠ وتقديمه لوزارة المالية والجهات الرقابية وفقا للمواعيد الدستورية المحددة .

وأضاف البرجس بأن إدارة الشؤون المالية قد قامت خلال فترة الراحة الأحترازية التي أقرها مجلس الوزراء الموقر بإتمام كافة الإقفالات السنوية وإدخال بياناتها بنظام مالية الدولة GFMIS، مشيدا بجهود كافة العاملين بالقطاع نحو الإلتزام بالتعاميم الصادرة من وزارة المالية حول هذا الموضوع .

و أوضح البرجس بأن هذه الجهود تمت من خلال كوادر وطنية شابة تفتخر بها الهيئة متمنيا لكافة العاملين التوفيق والنجاح لما فيه خير ومصلحة المشمولين برعاية الهيئة .