«بيت الزكاة»: اطلاق منصة إلكترونية لحجز المواعيد للمراجعين

أعلن نائب المدير العام للخدمات الاجتماعية في بيت الزكاة د. ماجد العازمي، انه “رغبة من بيت الزكاة في تسهيل الإجراءات على المراجعين، تم إطلاق المنصة الالكترونية لحجز المواعيد للحالات المسجلة لديه والمستمرة في تلقي مساعداتها وذلك لاستلام الشيكات أو الرد على الاستفسارات الخاصة بالمساعدات وذلك اعتبارا من غد الأحد 12 يوليو، على أن يتم استقبال المراجعين حسب أولوية الحجز”.

وأوضح العازمي في تصريح صحافي، أنه “سيتم إرسال رسالة نصية عبر الهاتف النقال لكل مراجع يحدد فيها وقت ويوم المراجعة وكذلك اسم الفرع المطلوب مراجعته حسب عنوان السكن المسجل لدى بيت الزكاة”، متمنيا من “المراجعين الالتزام بالإجراءات الصحية والوقائية والتباعد الجسدي مع الالتزام بالمواعيد المحددة لكل حالة حتى يتسنى لموظفي بيت الزكاة الرد على جميع الاستفسارات وتقديم الخدمات المطلوبة لجميع المراجعين”.

وأردف، “بالتعاون مع إدارات بيت الزكاة المختلفة، تم تجهيز فروع بيت الزكاة في مختلف المحافظات لاستقبال المراجعين، مراعين بذلك جميع الإجراءات الصحية والشروط الوقائية المتبعة من قبل وزارة الصحة”.