«الصحة»: 478 إصابة جديدة بـ«كوفيد 19».. وتسجيل 3 حالات وفاة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم السبت تسجيل 478 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد «كوفيد – 19» خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 54058 حالة فيما تم تسجيل 3 حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 386 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

وأوضح السند أن حالات الاصابة ال 478 السابقة تضمنت 310 حالات لمواطنين كويتيين بنسبة بلغت 85ر64 في المئة و168 حالة لغير الكويتيين بنسبة 15ر35 في المئة.

وأضاف أن المصابين حسب المناطق الصحية جاءوا بواقع «204 حالات بمنطقة الاحمدي الصحية» و«93 حالة بمنطقة الجهراء الصحية» و«90 حالة بمنطقة الفروانية الصحية» و«53 حالة بمنطقة العاصمة الصحية» و«38 حالة بمنطقة حولي الصحية».

وعن أعلى المناطق السكنية من حيث تسجيل الإصابة بالفيروس ذكر أنها جاءت بواقع «25 حالة بمنطقة الصباحية» و«25 حالة بمنطقة الرقة» و«24 حالة بمنطقة الصلبية» و«22 حالة بمنطقة الظهر» و«21 حالة بمنطقة جابر العلي» و«19 حالة بمنطقة القصور».

ولفت إلى أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة بلغ 150 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض «كوفيد 19» وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 9711 حالة.

وحول مراكز الحجر الصحي المؤسسي فقد بلغ مجموع من أنهى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال ال24 ساعة الماضية 13 شخصا بعد القيام بكل الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس على أن يستكملوا مدة لا تقل عن 14 يوما في الحجر الصحي المنزلي الإلزامي اعتبارا من تاريخ مغادرة مركز الحجر المؤسسي.

وبين السند أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 2495 مسحة مشيرا إلى أن مجموع الفحوصات بلغ 429501 فحصا.

وجدد دعوة المواطنين والمقيمين إلى مداومة الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 747 إصابة خلال ال24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من مرض «كوفيد 19» 34961 حالة.