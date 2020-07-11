«التطبيقي» تنظم ملتقى التعليم الجامعي والتعليم عن بعد.. 15 الجاري

أعلنت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الكويتية عن تنظيم ملتقى «التعليم الجامعي والتعليم عن بعد في ظل جائحة كورونا» عبر تقنية الاتصال المرئي «عن بعد» وذلك يومي 15 و16 يوليو الجاري.

وقال المدير العام للهيئة الدكتور علي المضف في تصريح صحفي اليوم السبت إن الملتقى يهدف إلى التعرف على طرق التدريس في التعليم عن بعد والتحديات التي يمكن أن تواجه المعلم خلاله والصعوبات التي قد يتعرض لها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة في عملية التعليم عن بعد.

وأضاف المضف أن الملتقى سيستضيف نخبة من الأساتذة والمهتمين في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وجامعة الكويت ومن المؤسسات التعليمية المناظرة في دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة الأردنية الهاشمية.

وذكر أن الملتقى سيتناول عدة محاور هامة تتعلق بفاعلية طرق التدريس في عملية التعليم عن بعد والتحديات التي يمكن أن تظهر في حال تم تطبيقه لطلبة المرحلة الجامعية ومدى فاعليته في تدريس ذوي الاحتياجات الخاصة وتطور عملية التعليم في مرحلة ما بعد جائحة «كورونا».

وأشاد بجهود قسم مناهج طرق التدريس في كلية التربية الأساسية على تنظيمها للملتقى في ظل جائحة كورونا.