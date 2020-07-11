«كان» تطلق حملة «كلنا للكويت» لتعقيم المقار الحكومية والخاصة

أعلن رئيس مجلس إدارة الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان «كان» الدكتور خالد الصالح عن انطلاق حملة «كلنا الكويت» لتعقيم المقار والجهات الحكومية والخاصة كمبادرة تطوعية يقوم بها فريق تطوعي متخصص من الحملة.

وقال الصالح في تصريح صحفي اليوم السبت إن هذه المبادرة التطوعية التي تقدمها «كان» لخدمة المجتمع يتم من خلالها استخدام المعدات الخاصة مع أخذ احتياطات الأمن والسلامة سواء كان للمسؤولين والعاملين في المكان أو القائمين على تنفيذ مهمة التعقيم.

وأضاف أن الانطلاقة كانت من محافظة الأحمدي في كل من مخفر الظهر ومخفر فهد الأحمد الذين تعاونوا بدورهم مع فريق التعقيم الذي ساند رجال وزارة الداخلية بمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى استمرار الفريق بالتنقل بين المحافظات عبر مركبة مجهزة بجميع أجهزة التعقيم وبطاقم اجتاز العديد من الدورات ومأهلين للتدخل بالاسعافات الأولية والتعقيم وانعاش القلب الرئوي مؤكدا حرص الحملة على تحفيز العمل التطوعي واستغلال الطاقات الشبابية من أبناء الوطن في خدمة الكويت.

يذكر أن الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان «كان» انطلقت عام 2006 وتسعى لمكافحة السرطان عبر التوعية بأنواعه المختلفة والحث على الكشف المبكر عنه مما يؤدي إلى رفع نسب الشفاء منه بشراكة مجتمعية مع مختلف الجهات الحكومية والأهلية في البلاد ومؤسسات المجتمع المدني.