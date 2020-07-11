«القوى العاملة»: دعم العمالة الإضافي في حسابات المستحقين دفعة واحدة الشهر الجاري

أعلن قطاع العمالة الوطنية في الهيئة العامة للقوى العاملة عن صرف الدعم الإضافي دفعة واحدة عن قيمة 6 أشهر مع مستحقات شهر يوليو.

وذكرت الهيئة ردا على استفسارات المواطنين المسجلين على البابين الثالث والخامس أن الدعم سيصرف عن طريق الحسابات البنكية المسجلة لديها والخاص بدعم العمالة.

وبينت أن جميع المسجلين على الباب الخامس مستحقي دعم العمالة سيصرف لهم الدعم الإضافي دون الحاجة لطلب التقديم.

وزادت أن مستحقي الدعم هم المسجلين من 18 مايو 2020 وماقبل داعية للرجوع إلى جداول الصرف المعتمدة للتأكد من القيمة الخاصة بكل مؤهل دراسي.