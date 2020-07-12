«الإطفاء»: 5 فرق إطفاء تسيطر على حريق مخزن بمنطقة «أمغرة».. ولا إصابات

أعلنت الإدارة العامة للاطفاء السبت تمكن خمسة فرق اطفاء من السيطرة على حريق اندلع بمخزن للشنط والبطانيات في منطقة «أمغرة» مساحته أكثر من 2000 متر مربع مبينة ان الاضرار اقتصرت على الماديات.

ذكرت «الاطفاء» في بيان لادارة العلاقات العامة والإعلام ان تلك الفرق شكلت طوقا حول المنطقة المشتعلة وتمكنت من السيطرة على الحريق رغم سرعة الرياح التي كانت نشطة ووجود تكدس في التخزين ما ساهم بسرعة انتشار النيران.

وأوضحت ان فرق الإطفاء هرعت من مراكز الجهراء الحرفية والتحرير والعارضية وصبحان والاسناد للتعامل مع الحريق مشيرة الى ان فرق التحقيق عاكفة على كشف ملابسات الحادث.