«الداخلية»: ضبط شخصين من الجنسية الآسيوية بحوزتهم مواد مسكرة ومبلغ من المال بـ«الوفرة»

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية عن تمكن قطاع الأمن العام ممثلا بقيادة الوفرة من ضبط شخصين من الجنسية الأسيوية بحوزتهم مواد يشتبه مسكرة ومبلغ من المال.

وتوضح الإدارة أنه أثناء تجوال الدورية التابعة المخفر شرطة منطقة الوفرة والقيام بمهام عملها في المنطقة تم مشاهدة مركبة تخالف قوانين المرور والدخول عكس السير يقودها شخصين من الجنسية الآسيوية وعند استيقافهم لتحرير المخالفة بحقهم تم ملاحظة اكياس بالمقعد الخلفي وعند الاستفسار بان علي قائد المركبة الارتباك وتبين أنها تحتوي على 28 قنينه يشتبه بها مواد مسكرة ومبلغ من المال وتم تحويلهم الى جهات الاختصاص مع المضبوطات لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم.