سمو الأمير يهنئ رئيسي جمهوريتي كيريباتي وساو تومي وبرنسيب بالعيد الوطني لبلادهما

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس تانيتي مامو رئيس جمهورية كيريباتي الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة وتمام العافية وللبلد الصديق كل التقدم والازدهار.

كما بعث سموه حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس إيفاريستو كارفالهو رئيس جمهورية ساو تومي وبرنسيب الديمقراطية الصديقة ضمنها سموه رعاه الله خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده راجيا سموه لفخامته دوام الصحة والعافية وللبلد الصديق المزيد من الرقي والنماء.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس تانيتي مامو رئيس جمهورية كيريباتي الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا سموه لفخامته موفور الصحة والعافية.

كما بعث سموه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس إيفاريستو كارفالهو رئيس جمهورية ساو تومي وبرنسيب الديمقراطية الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده راجيا سموه لفخامته دوام الصحة والعافية.

كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقيتي تهنئة مماثلتين.