بلدية «حولي»: تحرير 133 مخالفة ورفع 349 مركبة مهملة وإغلاق 18 محل.. يونيو الماضي

في إطار الجهود المبذولة من قبل البلدية لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد بناءا على القرارات والتعاميم التي أصدرها مدير عام بلدية الكويت م.أحمد المنفوحي تنفيذا للقرارات التي اصدرها مجلس الوزراء الموقر وقرارات وزارة الصحة ضمن الإجراءات الإحترازية والوقائية التي إتخذتها البلدية تجنبا لإنتشار فيروس كورونا المستجد ، أوضحت البلدية بأن الجهاز الرقابي بفرع بلدية حولي قام خلال الفترة من 1/6/2020 حتى 30/6/ 2020 بالكشف على 2385 محل ، توجيه 565 تنبيها وإنذارا وتعهدا لبقالات ، ذلك من خلال جولاتهم الميدانية على مختلف الجمعيات التعاونية والأسواق الموازية والمحلات بالمحافظة للتأكد من مدى الإلتزام بالإشتراطات الصحية .

وكشفت عن تحرير 25 مخالفة متنوعة لبقالات،إغلاق 18 محل والكشف على 144 من الأسواق الموازية ، تحرير 99 مخالفة وتوجيه 10 إنذارات لأنشطة أخرى .

وأشارت إلى غسيل وتعقيم 101918حاويات مختلفة الأحجام وسلال ، رفع 349 مركبة مهملة وسكراب ، الأفراج عن 76 سيارة إلى جانب تحرير 9 مخالفات بائع متجول