«شؤون القصّر» تطلق خدمة حجز المواعيد للمراجعين إلكترونياً.. الثلاثاء المقبل

صرح مدير مركز نظم المعلومات للهيئة العامة لشئون القصّر طارق محمود الشطي عن جاهزية الهيئة العامة لشئون القصّر لإطلاق خدمة حجز المواعيد إلكترونياً، وبناء على دليل ديوان الخدمة المدنية لسياسات وإجراءات وقواعد العودة التدريجية للعمل واستكمالا للمرحلة الثانية من خطة عودة الحياة إلى طبيعتها، وخلال الفترة التي سوف يتخللها استقبال المراجعين في الهيئة.

وأفاد الشطي بأن إدارة مركز نظم المعلومات قد قامت بتطوير تطبيق خاص لتنظيم عملية استقبال المراجعين بما يتضمن جودة تقديم الخدمة بالأحقية مع الحفاظ على وقت المراجع، والحرص على التوصيات الصحية الخاصة بتطبيق سياسة التباعد الجسدي وضرورة لبس الكمام وعدم التزاحم في ظل أزمة الفايروس المستجد كوفيد 19.

حيث سيتم إطلاق الخدمة بمشيئة الله تعالى يوم الثلاثاء الموافق 14-7-2020 وسيتم ايضاً تزويد كافة القطاعات والإدارات بالإضافة إلى فرعي الجهراء والأحمدي بألية عمل التطبيق ومتابعة المواعيد لاستقبال المراجعين في الهيئة.

كما أكد الشطي على أن الاستقبال وتقديم الخدمة محصورا فقط على اصحاب المواعيد المحجوزة مسبقا والموثقة باستلام الـ Barcode أو رسالة تأكيد الموعد، بحيث ستكون خطوات حجز الموعد كالتالي ، عبر الموقع الالكتروني او بالدخول على الانستقرام في البايو وذلك من خلال الضغط على الرابط مباشرة، وكذلك عند الاستعلام بالواتس اب ستصل رسالة في حال رغبته بحجز موعد يمكنه الدخول على الرابط، ثم وضع الاسم والرقم المدني ثم يختار الخدمات الالكترونية ثم اختيار الفرع او الرئيسي المراد مراجعته ثم اختيار الإدارة المطلوبة ثم تحديد التاريخ والوقت المناسب ثم الضغط على ارسال حيث ستصل رسالة الكترونية لتأكيد الموعد وعلي المراجع الاحتفاظ بالباركود لعرضه عند الدخول.

علماً بأن وقت استقبال المراجعين من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 12 ظهراً كما أنه قد تم تخصيص وقت لاتمام المعاملة للمراجع بحدود « ١٥ » دقيقة .

و نوه الشطي بأنه حرصاً على سلامة مراجعي الهيئة يرجى التسجيل من خلال الموقع الالكتروني لاتمام معاملاتهم الكترونيا ويقتصر الحضور فقط لاتمام المعاملات الغير موجودة في الموقع.

كما أننا بصدد تطوير وإضافة خدمات جديدة أخرى على الموقع الالكتروني للتسهيل على المراجعين اجراء وإنجاز كافة معاملاتهم الكترونياً دون الحضور شخصياً وذلك حفاظاً على سلامتهم.