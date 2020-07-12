وزير المالية يصدر قرارا بتأجيل أقساط عملاء صندوقي المتعثرين والاسرة

اصدر وزير المالية الكويتي براك الشيتان اليوم الاحد القرار الوزاري رقم 25 لسنة 2020 بتنفيذ ما جاء بالقانون رقم 6 لسنة 2020 بشأن تأجيل تحصيل الاقساط المستحقة على عملاء صندوقي المتعثرين ودعم الاسرة.

وقال الوزير الشيتان في تصريح لوكالة الانباء الكويتية ان “هذا القرار اوكل الى ادارة الحسابات العامة في وزارة المالية بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والبنوك المديرة برد المبالغ السابق تحصيلها من عملاء صندوقي المتعثرين ودعم الاسرة اعتبارا من شهر ابريل 2020 الى حسابات العملاء البنكية”.

واضاف ان القرار دعا الجهات المعنية والبنوك المديرة كلا فيما يخصه الى تنفيذ هذا القرار خلال الاسبوع الجاري.