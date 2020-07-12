«الصحة» تبحث مع دبلوماسية فرنسية تعزيز العلاقات الصحية

بحث وكيل وزارة الصحة الكويتية الدكتور مصطفى رضا اليوم الأحد مع القائم بالاعمال بسفارة الجمهورية الفرنسية لدى البلاد اليزابيث باربيييه الخطط والبرامج والرؤى المستقبلية لتعزيز العلاقات الصحية بين البلدين الصديقين.

وتم خلال اللقاء التطرق إلى بحث خطط وبرامج تدريب الأطباء ومقدمي الرعاية الصحية وتبادل الخبرات والبروتوكولات وسياسات العمل وتنفيذ المبادرات المشتركة ذات الصلة بخطط وبرامج التنمية وتعزيز البنية الأساسية للتعامل مع الطوارئ.

كما ناقش الجانبان البرامج التدريبية والتعليمية وبعثات الأطباء الكويتيين عن طريق معهد الكويت للاختصاصات الطبية للجامعات والمستشفيات الفرنسية.

وعلى هامش اللقاء قالت مديرة ادارة العلاقات الصحية الدولية في الوزارة الدكتورة رحاب الوطيان في تصريح لوكالة الانباء الكويتية ان المباحثات عقدت ضمن خطط وبرامج تعزيز التعاون الدولي.

وأكدت الوطيان حرص الجانبيين على تحقيق المزيد من الانجازات في البرامج المشتركة بما يتفق مع علاقات الصداقة بين البلدين والرؤى المستقبلية لتطوير الرعاية الصحية.