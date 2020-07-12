«الهلال الاحمر» تساهم في اتخاذ الاجراءات الاحترازية من «كورونا» في «الفروانية التعليمية»

ساهمت جمعية الهلال الاحمر الكويتي اليوم الاحد في اتخاذ الاجراءات الاحترازية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» في منطقة الفروانية التعليمية عبر توزيعها سجادات صلاة وكمامات ومعقمات وبروشورات لموظفي المنطقة ومراجعيها.

وقال مدير ادارة الشباب والمتطوعين في جمعية الهلال الاحمر الكويتي الدكتور مساعد العنزي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية ان هذه المبادرة تأتي استمرارا لجهود الجمعية المتواصلة في مساندة أجهزة الدولة المختلفة لتنفيذ الحملة الوقائية الموسعة لمجابهة هذا الفيروس لضمان تحقيق وقاية كاملة.

واشاد العنزي بالخطوات التي اتخذتها منطقة الفروانية التعليمية من إجراءات احترازية ومنها قياس درجة حرارة الموظفين والمراجعين والتباعد الاجتماعي وذلك بالتعاون مع جمعية الهلال الاحمر الكويتي قبل دخولهم إلى المنطقة التعليمية.

واضاف أن برنامح توزيع الكمامات والقفازات والبروشورات التي شرعت الجمعية بتنفيذها منذ بداية الأزمة ترك أثرا طيبا في نفوس المستفيدين الذين دائما ما يعربون عن جزيل شكرهم وتقديرهم للجهود الإنسانية التي تبذلها الجمعية.

وثمن جهود المتطوعين في الجمعية ودورهم الكبير في توزيع المستلزمات الصحية الوقائية والسلال الغذائية والوجبات اليومية منذ بداية أزمة «كورونا» مؤكدا ان الجمعية حريصة على بذل المزيد من العمل لاستقطاب المتطوعين للمساهمة في حماية المجتمع من الفيروس وتداعياته الصحية.

ونوه العنزي بالجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة السياسية للحد من انتشار فيروس كورونا وحرصها على سلامة المواطنين والمقيمين.