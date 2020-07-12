«التطبيقي» تدشن بوابة جديدة تشمل جميع خدماتها الالكترونية

دشنت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب اليوم الاحد بوابة الكترونية جديدة تتمتع بمميزات وخدمات جديدة باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية تحت مظلة شاملة وبوابة دخول موحدة لجميع خدمات الهيئة الالكترونية.

وقال مدير مركز تقنية المعلومات والحاسب الآلي في الهيئة علي حسين في تصريح صحفي انه انطلاقا من دور المركز في تنظيم عمل الهيئة الالكتروني تم تدشين البوابة الجديدة بناء على بيئة تقنية عالية مع ضمان تشغيلها على مدار اليوم والأسبوع مع مراعاة أعلى معايير الأمان المعتمدة عالميا.

وأوضح حسين ان البوابة تضم العديد من المنصات الالكترونية التي تسمح بالتواصل المباشر والسهل بين جميع كوادر الهيئة ومنتسبيها وكل من يرغب في الحصول على الخدمات التي تقدمها الهيئة من خلال أنظمة المعلومات والتعليم الالكتروني والأنظمة الإدارية بما يخدم جميع منتسبي الهيئة والمستفيدين من خدماتها.