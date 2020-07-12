«العدل»: استقبال المراجعين بعدد من مراكز الخدمة

أعلنت إدارة مراكز الخدمة بوزارة العدل عن استقبال المراجعين ابتداء من بعد غد الثلاثاء 2020/7/14 بدءا من الساعه 9 صباحا وحتى 12 ظهرا في المراكز التالية:

مركز خدمة حكومة مول برج التحرير

مركز خدمة مبارك العبدالله « بمبنى قوة الشرطه »

مركز خدمة صبحان

مركز خدمة حكومة مول – جابر العلي

مركز خدمة العارضية

مركز خدمة حكومة مول الجهراء

وخصصت الوزارة رقم واتس اب للاستفسار 22493402 مع ضرورة حجز موعد من خلال بوابة العدل الالكترونية moj.gov.kw إبتداء من غد الاثنين الموافق 2020/7/13 مع ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة والالتزام بالقواعد الصحية المعتمدة من الجهات الصحية.