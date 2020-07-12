المكراد: قانون «الإطفاء» سينهض بالجهاز إلى مستوى متطور

أكد المدير العام للإدارة العامة للإطفاء الفريق خالد المكراد أن قانون الإطفاء مستحق وفعال وسينهض بالإطفاء إلى مستوى متطور ومتقدم.

وأضاف المكراد في تصريح صحافي بمجلس الأمة اليوم عقب حضوره اجتماع لجنة شؤون الداخلية والدفاع إن هذا القانون تمت مناقشته مدة عامين في الفصلين التشريعيين السابق والحالي ودرس بعناية كاملة.

وأشار المكراد إلى أن هذا القانون مستحق ويصب في مصلحة أمن وسلامة هذا الوطن من مخاطر الحرائق، مضيفاً أنه سيكون قانونا فعالا ضد المخالفات الكثيرة التي توجد في بعض الشركات والمخازن.

وبين المكراد ان القانون سينقل جهاز الإطفاء إلى مرحلة جديدة من التطور والتقدم، لافتاً إلى أنه قانون متكامل لمصلحة الوطن ورجال الإطفاء والعمل في المطافئ.

وتمنى إقرار هذا القانون في قاعة عبدالله السالم حتي يعم الفرح على جميع موظفي الاطفاء الذين يستحقون جميع المزايا الموجودة فيه كونه قانونا مستحقا ويعتبر إضافة لهم.

وتقدم المكراد بالشكر الجزيل إلى رئيس وأعضاء لجنة الداخلية والدفاع على الملاحظات القيمة التي تم تضمينها في هذا القانون.