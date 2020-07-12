البلدية: 75 % نسبة التزام المحال التجارية بالإجراءات الصحية

أعلن مدير عام بلدية الكويت أحمد المنفوحي أن نسبة التزام المحال التجارية بالاجراءات الصحية الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» بعد أسبوعين من بدء المرحلة الثانية من خطة الحكومة للعودة التدريجية الى الحياة الطبيعية في البلاد بلغت 75 في المئة.

وأضاف المنفوحي في كلمة له عقب جولة قام بها على اسواق المباركية اليوم الاحد ان نسبة الالتزام كانت منخفضة في اول ثلاثة ايام من المرحلة الثانية حيث بلغت 61 بالمئة لترتفع بعد ذلك 14 بالمئة خلال الايام الـ12 التالية.

واوضح ان فريقا من وزارة الصحة يعد تقارير يومية حول الاداء ومدى الالتزام حيث تبين ان نسبة التزام محلات التجزئة بلغت 71 بالمئة والمطاعم 90 بالمئة والمجمعات التجارية 9ر88 بالمئة.

وذكر ان اوامر الاغلاق خلال هذه الفتره بلغت 140 لمجمعات وأسواق تجارية مؤكدا ان بعض ادارات المجمعات ابدت تعاونا ملحوظا والتزاما بتعليمات وزارة الصحة.

واشار الى ان البلدية قامت بتحرير نحو 650 مخالفة لمحال ومجمعات كما قامت بانذار 6767 جهة مخالفة مشددا على ان الحزم في تطبيق القانون هدفه ضمان سلامة وصحة المواطن والمقيم ومحاصرة هذا الوباء.