«التعليم العالي» تعتمد «التعليم عن بعد» لجميع الطلبة بمختلف دول الابتعاث

أعلنت وزارة التعليم العالي اليوم الأحد استثناء فصل الخريف من العام الجامعي «2020-2021» من عدد المواد المسموح بدراستها وفق نظام «التعليم عن بعد» لجميع مبتعثيها وكذلك للطلبة الذين سيتقدمون لاحقا بطلب معادلة شهاداتهم.

وقالت الناطق الرسمي وكيل البعثات والمعادلات والعلاقات الثقافية فاطمة السنان، إن لجنة معادلة الشهادات العلمية ما بعد مرحلة الثانوية العامة قررت في اجتماعها المنعقد الخميس الماضي الموافقة على استثناء فصل الخريف القادم من عدد المواد المسموح للدراسة بها بنظام «التعليم عن بعد».

وبينت السنان أن المقترح المرفوع من قطاع «البعثات والمعادلات» إلى لجنة المعادلات جاء بناء على إفادات المكاتب الثقافية في دول الابتعاث بتحويل العديد من الجامعات إلى نظام «التعليم عن بعد» في تحقيقا لمصلحة المبتعثين والدارسين على نفقتهم الخاصة.

وأفادت بأن خطورة الأوضاع الصحية في كل دول العالم حتمت اتخاذ هذه القرارات بناء على توصيات وزارة الصحة بعدم السفر ومن ثم سيتم استثناء فصل الخريف القادم من العدد المحدد في لوائح وزارة التعليم العالي.

ولفتت إلى أن وزارة التعليم العالي اجتمعت اليوم مع ممثلي سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى البلاد حول قرار إدارة الهجرة الأمريكية الاخير بشأن مغادرة الطلبة الدوليين مقار الدراسة هناك حال كانت كاملة بنظام «التعليم عن بعد» خلال فصل الخريف.

وذكرت أن ممثلي السفارة الأمريكية أجابوا على تساؤلات حول القرار المشار إليه موضحة أن التنسيق جار مع السفارة حول إعداد الردود على استفسارات الوزارة المطروحة في الاجتماع تمهيدا لتعميمها على الطلبة بالولايات المتحدة.