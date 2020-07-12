وزير الداخلية: تسوية 80 % من ملاحظات «المحاسبة»

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح اليوم الأحد تسوية 80 في المئة من ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن السنة المالية الماضية لافتا إلى إحالة خمس مناقصات على النيابة العامة.

وقال الصالح في تغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إنه تمت تسوية جزئية لنحو 20 في المئة من الملاحظات الرقابية.

وأوضح أنه إلحاقا لاجتماع سابق التقى اليوم برئيس ديوان المحاسبة فيصل الشايع ونائبه عادل الصرعاوي وسلمهما تقرير إجراءات وزارة الداخلية حول ملاحظات «الديوان» عن السنة المالية الماضية.

وأعرب عن الشكر والتقدير على الجهود التي يبذلها «المحاسبة» مثنيا على دور أعضاء لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية وملاحظتهم على ميزانية «الداخلية».

وأشاد الصالح بالتزام رجال الداخلية واتخاذ الإجراءات اللازمة لما جاء في تقرير «المحاسبة».