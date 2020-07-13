الرميح: إلغاء علاج مرضى «طفل الأنبوب» في حال ارتفاع الحرارة ونزلات البرد

أكد استشاري النساء والولادة وطب الخصوبة في مستشفى الجهراء د. حازم الرميح أن آلية العمل في مراكز طفل الأنبوب في الكويت والعالم خلال المرحلة الحالية سوف تختلف تماماً عما كانت عليه في السابق، وذلك من خلال وضع واتباع إجراءات احترازية لحماية المرضى والعاملين في تلك المراكز.

وقال الرميح في تصريح صحافي إن من ضمن الإجراءات المتخذة في وحدات طفل الأنبوب، فحص حرارة المرضى والعاملين، ومعاينة مريضة واحدة كل نصف ساعة.

وأوضح أنه إذا كانت حرارة المريضة مرتفعة أو لديها أعراض مشابهه لنزلات البرد فلا تستقبل في الوحدة وتلغى الدورة العلاجية، مع ضرورة ارتداء الكمامات والقفازات والتباعد الجسدي للمرضى والمراجعين، حفاظا على صحتهم وسلامة الطاقم الطبي.

وشدد الرميح على أن جميع الإجراءات الاحترازية التي تطبق في وحدات طفل الأنبوب في الكويت تهدف إلى حماية المرضى والعاملين من الأطقم الطبية.