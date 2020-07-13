بلدية «الجهراء»: تحرير 79 مخالفة وغلق محل.. يونيو الماضي

في ظل الجهود التي تبذلها بلدية الكويت لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد بناءا على القرارات والتعاميم التي أصدرها مدير عام بلدية الكويت م.أحمد المنفوحي تنفيذا للقرارات التي اصدرها مجلس الوزراء الموقر وقرارات وزارة الصحة ضمن الإجراءات الإحترازية والوقائية التي إتخذتها البلدية تجنبا لإنتشار فيروس كورونا المستجد ، أوضحت البلدية بأن الجولات الميدانية التي قام بها الفريق الرقابي بالجهراء خلال الفترة من 1/6/2020 حتى 30/6/2020 أسفرت عن توجيه 198 إنذارا وتعهدا لبقالات وأسواق مركزية للإلتزام بقرار مجلس الوزراء ووزارة الصحة ولوائح البلدية والإشراف على الإشتراطات الصحية لــ745 سوق مركزي فضلا عن تحرير 79 مخالفة متنوعة، غلق محل إلى جانب الكشف على 987 بقالة ومحل .

وأشارت إلى إصدار شهادة أوصاف، رفع 2 بقالة متنقلة ، فضلا عن غسيل وتعقيم 78340 حاوية مختلفة الأحجام وسلال ،رفع ونقل 80005م3 من المخلفات مجهولة المصدر إلى جانب تنظيف 499 منطقة آليا.

وأكدت على تواصل الجولات الميدانية على المحلات والأسواق الموازيه للفريق الرقابي بالمحافظة للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الصحية لتجنب إنتشار فيروس كوفيد 19.