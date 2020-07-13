«ملست آسيا»: انطلاق مؤتمر الشباب «كيف نبني مستقبلا أفضل» بعد «كورونا»

أعلنت منظمة «ملست» للعلوم والتكنولوجيا انطلاق فعاليات مؤتمر الشباب «كيف نبني مستقبلا أفضل» ما بعد أزمة «كورونا» للوقوف على وجهات نظر الشباب حول بناء مستقبل أفضل علميا وتقنيا وطبيا.

وقال نائب رئيس المنظمة ورئيس مكتبها الاقليمي لقارة اسيا «ملست اسيا» عادل المير لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الاثنين ان المؤتمر فعالية سنوية ينظمها المكتب بمشاركة اعضاء من العالم في ورش عمل وندوات داخل دولهم ومن ثم تقديم اوراق عملهم النهائية في نوفمبر المقبل.

وأضاف المير انه بسبب تفشي جائحة «كورونا» ستكون الورش الشبابية «أونلاين» لافتا إلى أن الجلسة الختامية للمؤتمر ستعقد في مطلع نوفمبر تزامنا مع اليوم العالمي للعلوم والسلام والتنمية.

وقال ان اللجنة التنفيذية للمنظمة عقدت أخيرا اجتماعا بنظام «أونلاين» فضلا عن اجتماعات بين سكرتارية المكتب الرئيسي في المكسيك والمكاتب الإقليمية لتبادل الآراء وتنظيم العمل في ظل تفشي الفيروس وحث الشباب على التواصل في هذه المرحلة الهامة والتعرف على تطورات وجهود المختبرات في العالم.

وأكد التزام المنظمة بالتوجيهات الصحي واعتماد تنظيم البرامج والاجتماعات «أونلاين» ومنها اجتماع اللجنة التنفيذية ورؤساء المكاتب الإقليمية ولجنة مؤتمرات الشباب اضافة الى اجتماعات تحضيرية لمؤتمرات مزمع تنظيمها افتراضيا خلال فترة مقبلة.

وكانت دولة الكويت ممثلة بوزارة التربية شاركت في مؤتمرات الشباب 2019 حول موضوع «الذكاء الاصطناعي» وتم اختيار طالبين للجلسة الختامية التي اقيمت بابوظبي في اكتوبر الماضي بحضور رائد فضاء وعلماء من مختلف انحاء العالم.