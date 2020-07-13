السفير البلجيكي يشيد بجهود «الهلال الأحمر» وأنشطتها الإنسانية

أشاد السفير البلجيكي لدى البلاد بيت هيربات اليوم الاثنين بجهود جمعية الهلال الأحمر الكويتي في مجالات الإغاثة والأنشطة الإنسانية لاسيما في مكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في كافة أنحاء العالم.

ونوه هيربات في تصريح لوكالة الانباء الكويتية عقب لقائه رئيس مجلس ادارة الجمعية الدكتور هلال الساير بسرعة تلبية «الهلال الأحمر» لنداء الشعوب المتضررة وتقديم مساعداتها معتبرا ان دورها في مكافحة فيروس كورونا يأتي استكمالا لدورها الإنساني واستشعارا لواجبها في مساعدة الاخرين.

وأضاف أنه اطلع على حجم البرامج الإنسانية التي تنفذها الجمعية على المستوى الدولي والمحلي في مكافحة الفيروس ودورها الكبير في مساندة الدولة من خلال تقديم العون للعمالة المتضررة والأسر المحتاجة.

وشدد على الأهمية الكبرى التي توليها مشاريع الجمعية الإنسانية بناء على توجيهات القيادة الرشيدة في تقديم المساعدات الانسانية بمختلف دول العالم.

وأشار إلى أنه بحث مع الساير العديد من الموضوعات المتعلقة بالعمل الإنساني والتطوعي وسبل تعزيزها بين البلدين الصديقين مثمنا جهود الجمعية على الصعيدين العربي والدولي وما تقوم به لمساعدة الدول المنكوبة.

ومن جانبه أكد الدكتور الساير في تصريح مماثل ل استمرار الجمعية بدورها وواجبها الإنساني في إغاثة الشعوب المنكوبة وتخفيف معاناتها لافتا إلى أن ما تقدمه دولة الكويت عبر الجمعية لمكافحة فيروس كورونا يجسد مفهوم الإنسانية ودورها الانساني.

واوضح انه استعرض خلال لقائه السفير البلجيكي أهم أعمال الجمعية وتحركاتها الإنسانية لإغاثة ومساعدة المناطق المتضررة مبينا دورها في مكافحة فيروس كورونا المستجد.