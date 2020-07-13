سمو رئيس الوزراء يلتقي مبعوث الرئيس اللبناني

استقبل سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بحضور وزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد الصباح في قصر السيف أمس مبعوث رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة المدير العام للمديرية العامة للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

حضر المقابلة وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام ومساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي السفير فهد العوضي.

كما استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح في قصر السيف أمس قائد القيادة المركزية بالولايات المتحدة الأمريكية الصديقة عن المنطقة الوسطى الفريق أول كينيث ماكنزي والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

جرى خلال اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية المتينة التي تربط الكويت والولايات المتحدة إضافة إلى استعراض القضايا الإقليمية والجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حل للأزمات في المنطقة.

حضر المقابلة رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر ونائب رئيس الأركان العامة الفريق الركن خالد الصباح.