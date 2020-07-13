وزير الدفاع استقبل قائد قيادة القوات الأميركية الوسطى

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد المنصور بقصر السيف العامر ظهر أمس قائد قيادة القوات الأميركية الوسطى الفريق أول كينيث ماكينزي والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة أهم الأمور والمواضيع ضمن محور الزيارة ، مشيداً معاليه بعمق العلاقات بين البلدين الصديقين، والتعاون على مختلف الأصعدة والمستويات، لا سيما ما يتعلق منها بالشؤون العسكرية، وهو ما يعكس الحرص على تعزيز وتطوير جميع أوجه العمل المشترك بين الجانبين حضر اللقاء رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد خالد الخضر ونائب رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الصباح، وسفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى البلاد ألينا رومانوسكي، ومدير مكتب التعاون العسكري الاميركي لدى اللواء ركن راندولف ستادينراس، وعدد من الضباط القادة بالجيش الكويتي.