«القوى العاملة»: الدعم الإضافي في حسابات المسجلين على الباب الخامس.. الخميس المقبل

قال المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى إنه سيتم إيداع مبالغ الدعم الإضافي في حسابات أصحاب العمل المسجلين على الباب الخامس بواقع ستة أشهر على دفعة واحدة وذلك يوم الخميس المقبل.

وأضاف الموسى في تصريح صحفي اليوم الاثنين أن هذا الإجراء يأتي بناء على توجيهات وزير الشؤون الاجتماعية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 654 لسنة 2020 ضمن الحزمة الاقتصادية التي أقرتها الحكومة لمواجهة الآثار الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

ودعا أصحاب المنشآت الراغبة في صرف الدعم الإضافي عن عامليها الولوج إلى الموقع الرسمي الهيئة وتقديم طلب الصرف مبينا أنه تم فتح باب التقديم للمسجلين على الباب الثالث يوم الأحد الماضي ولمدة شهر إذ ناهز عدد المنشآت التي تقدمت بالطلب خلال يوم واحد الألف منشأة.

وثمن جهود الوزيرة العقيل الرامية إلى تذليل أي عقبات تعترض إجراءات الصرف وحرصها على إنهاء الاشكاليات والمعوقات التي تواجه الهيئة فضلا عن إنهاء إجراءات توفير المبالغ المالية اللازمة لصرف الدعم الإضافي.