«الأوقاف»: رفع الإيقاف المؤقت عن أداء صلاة الجمعة في 1000 مسجد.. 17 الجاري

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية رفع الإيقاف المؤقت المفروض على أداء صلاة الجمعة في المساجد – منذ نحو أربعة أشهر – اعتبارا من يوم الجمعة المقبل 17 يوليو الجاري بعد اتخاذها كل الإجراءات الاحترازية والوقائية من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وقال وكيل وزارة «الأوقاف» فريد عمادي في تصريح صحفي اليوم الاثنين إن القرار الوزاري المشار إليه ورقمه 85 لسنة 2020 يشمل أكثر من ألف مسجد في محافظات البلاد الست.

وأكد عمادي اتخاذ «الأوقاف» كل الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة لاستئناف أداء صلاة الجمعة وتهيئة المساجد لاستقبال المصلين من خلال التعقيم ووضع العلامات الإرشادية والملصقات التوعوية وتوفير كل الوسائل اللازمة لتحقيق التباعد الجسدي بين المصلين.

وأوضح أن القرار اشترط فتح أبواب المساجد قبل الأذان ب30 دقيقة وإغلاقها بعد أداء الصلاة ب15 دقيقة على ألا تزيد خطبة وصلاة الجمعة عن 15 دقيقة كحد أقصى مع تخفيف الصلاة ومراعاة تحقيق الأركان والواجبات.

وأضاف أن القرار دعا العاملين في المساجد إلى التقيد بإجراءات تنظيم دخول وخروج المصلين مع وضع علامات تحدد أمكانهم أثناء أداء الصلاة بما يحقق الاشتراطات الصحية مع إبقاء أبواب المساجد مفتوحة أثناء دخولهم وخروجهم مع المحافظة على تعقيم مقابض الأبواب والمداخل بالمطهرات.

وأفاد بأن القرار تضمن ضرورة تذكير الخطيب المصلين بشروط السلامة الصحية والوقائية من حيث التباعد الجسدي ولبس الكمام والتنبيه على عدم الحضور إلى المسجد لمن تظهر عليهم أعراض المرض مع حظر دخول من هم في الحجر المنزلي أو المؤسسي داعيا كل من يعاني من ضعف المناعة أو أي أمراض مزمنة لعدم الحضور حماية للجميع.

وذكر عمادي أن القرار شدد كذلك على إغلاق مبردات ودورات المياه وجمع الأدوات المعدنية والبلاستيكية الخاصة بلبس الأحذية وتعقيم الكراسي المستعملة في المسجد قبل وبعد كل صلاة.

ولفت إلى أن القرار شدد على رواد المساجد بضرورة الوضوء في المنزل وإحضار كل مصل سجادة خاصة به للصلاة عليها وعدم تركها في المسجد مع التقيد بلبس الكمام كشرط لدخول المسجد وأثناء التواجد بداخله.

وقال إن القرار منع دخول المسجد لمن هم دون ال15 فضلا عن ضرورة مغادرة المسجد بعد الصلاة مباشرة مع ترك مسافة مناسبة أثناءالخروج مع تجنب التزاحم على الأبواب والالتزام بالتباعد الجسدي مع تجنب المصافحة أو التجاور مع بقية المصلين قبل و بعد الصلاة.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف أن القرار نص على إقامة صلاة الجمعة في المسجد الكبير على أن يتم نقلها عبر شاشة تلفزيون دولة الكويت مؤكدا أنه في حال عدم التزام المصلين بالإجراءات المنصوص عليها سيتم إعادة إغلاق المساجد حفاظا على سلامة الجميع.