بلدية «مبارك الكبير»: الكشف على 776 محل وإزالة 473 إعلان مخالف.. يونيو الماضي

في ظل الجهود التي تبذلها بلدية الكويت لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد بناءا على القرارات والتعاميم التي أصدرها مدير عام بلدية الكويت م.أحمد المنفوحي تنفيذا للقرارات التي اصدرها مجلس الوزراء الموقر وقرارات وزارة الصحة ضمن الإجراءات الإحترازية والوقائية التي إتخذتها البلدية تجنبا لإنتشار فيروس كورونا المستجد .

أوضح مدير فرع بلدية محافظة مبارك الكبير فهد الخرينج بأن الجولات الميدانية التي قام بها الفريق الرقابي بفرع بلدية المحافظة على كافة الأصعدة خلال الفترة من 1/6/2020 حتى 30/6/2020 أسفرت عن الكشف على 776 محل وإزالة 473 إعلان مخالف إلى جانب توجيه 97 تنبيه وتحرير 66 مخالفة.

وبين الخرينج بأن الجولات التفتيشية التي قام بها المفتشين بإدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية على المحلات والأسواق الموازية والمركزية على مستوى المحافظة للتأكد من الإلتزام بقرارات وتعاميم البلدية المتعلقة بجائحة فيروس كورونا أسفرت عن الكشف على 776 محل ، توجيه 89 تنبيه للإلتزام بقرارات مجلس الوزراء ووزارة الصحة ولوائح البلدية ، إصدار 6 أوامر فتح لمحلات ، تحرير 6 مخالفات فضلا عن إزالة 365 إعلان بمختلف الأحجام تشوه المنظر العام للمحافظة.

وأشار إلى قيام المفتشين بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق برفع 11 سيارة مهمله وسكراب تشوه المنظر الجمالي للمحافظة بعد إنتهاء فترة الإنذار و تحرير 22 مخالفة فضلا عن الإشراف ومتابعة غسيل وتعقيم38770 حاوية مختلفة الأحجام وسلال ،ورفع ونقل 2432 م3من الأنقاض والمخلفات مجهولة المصدر.

ولفت إلى قيام المفتشين بقسم إزالة المخالفات بالتعامل مع 13 شكوى تم إستقبالها عبر الواتساب بوجود تعديات على أملاك الدولة ، إزالة 108 إعلان مخالف بأحجام مختلفة وإرسالهم إلى سكراب ميناء عبدالله ، إزالة 3 تعديات على أملاك الدولة فضلا عن تحرير 3 مخالفات وإزالة 10 عربات متنقلة وإصدار أمر وقف بناء لــ3 عقارات.

وأضاف بأن الجولات التفتيشية التي قام بها المفتشين بفريق الطوارئ أسفرت عن تحرير 35 مخالفة إشتملت على تحرير 28 مخالفة لعدم الإلتزام بالإشتراطات التي تم إضافتها من قبل البلدية ، تحرير مخالفة نظافة لقانون 9/87 ، تحرير مخالفتين لعدم التقيد بقواعد النظافة العامة ، 3 مخالفات تشغيل المحل هلى نحو يهدد بخر داهم على صحة وسلامة الجمهور إلى جانب تحرير مخالفة فتح محل قبل الحصول على موافقة البلدية.

وتابع بإن عدد المحلات التي تم التنبيه عليها الإلتزام بالقرارات والتعاميم الصادرة من مجلس الوزراء ووزارة الصحة والبلدية بلغت 4 تنبيهات ، توجيه 4 تنبيهات إنظمة سلامة على مستوى المحافظة والتعامل مع 15 شكوى تم إستقالها عبر الواتساب فضلا عن توجيه 3 إنذارات تعدي على أملاك الدولة وغلق محل وإصدار أمر فتح لمحلين.