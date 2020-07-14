«بيت الزكاة»: استقبال التبرعات النقدية فقط لتنفيذ مشروع الأضاحي داخل وخارج الكويت

أعلن مدير إدارة تنمية الموارد في بيت الزكاة نايف الجيماز، إن البيت يستعد حاليا لتنفيذ مشروع الأضاحي للعام 2020 داخل وخارج الكويت، موضحا أن هذا المشروع يعتبر من المشاريع الموسمية التي يشرف البيت عليها ويلقى إقبالا شديدا كل عام.

وقال الجيماز في تصريح صحافي، إن الأضحية من شعائر الإسلام العظيمة، ومن أعظم القربات والطاعات، وقد حدد الله عز وجل الهدف منها، مبينا أن من أهداف المشروع، إحياء سنة عظيمة من سنن الإسلام، تخفيف الأعباء المعيشية عن الفئات المستهدفة، إزالة الشعور بالحرمان وعدم القدرة على توفير متطلبات العيش الكريم، وترسيخ مبدأ التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع وبين المسلمين في كافة أنحاء العالم.

وأشار إلى أن “بيت الزكاة، ونظرا للظروف الحالية التي يمر بها العالم بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد سيستقبل التبرعات النقدية فقط لتنفيذ المشروع داخل الكويت عن طريق إحدى الشركات المتخصصة بتوفير لحوم الأضاحي المذبوحة محليا، ويمكن للمتبرع الراغب في توكيل بيت الزكاة لشراء الأضحية وذبحها نيابة عنه داخل الكويت أن يتبرع للمشروع، إذ يبلغ سعر الأضحية للخروف العربي 100 دينار، والأسترالي 70 دينارا، والخروف المهجن 85 دينارا”.

وبين أن “بيت الزكاة سيقوم بتوزيع لحوم هذه الأضاحي على الأيتام والأسر المتعففة والمحتاجة داخل الكويت والمسجلة لديه”، لافتا إلى “البيت سينفذ مشروع الأضاحي أيضا خارج الكويت في 19 دولة بهدف توفير لحوم الأضاحي للأيتام والطلبة والأسر الفقيرة في دول المشروع تعزيزا لقيم التواصل والتراحم التي حث عليها الإسلام و مشاركة المسلمين فرحتهم، إذ ستقتصر الأضاحي في هذه الدول على الأغنام”.

وأوضح، “بالإمكان التبرع للمشروع من خلال الموقع الإلكتروني لبيت الزكاة، والمراكز الإيرادية بالمقر الرئيسي والفروع الإيرادية المنتشرة بالمحافظات وبجوار الجمعيات التعاونية، والتي تعمل من الأحد حتى الخميس على فترتين صباحية ومسائية، مضيفا “أما المجمعات التجارية «مجمع الافنيوز ومجمع 360»، فتعمل بشكل متواصل طوال أيام الأسبوع من 10 صباحا حتى 6 مساء، كما يمكن للمتبرعين الكرام متابعة حسابات البيت على مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة تفاصيل أكثر عن المشروع، والاستفسار عن المشروع .

وشكر الجيماز، “المتبرعين والمحسنين الكرام على مشاركتهم وتفاعلهم مع مشاريع البيت الخيرية، ولكل من وضع ثقته في بيت الزكاة، ما يدفعنا إلى بذل المزيد من الجهد والاهتمام و التطوير في مشاريعنا الخيرية، والشكر موصول إلى جميع الجهات التي تعمل معنا من أجل إنجاح المشروع، وتحقيق أهدافه النبيلة”.