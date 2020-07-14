وكيل «الأوقاف» يصدر قراراً بدوام موظفي الوزارة على بند التكليف حتى انتهاء جائحة «كورونا»

أصدر وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية م. فرید عمادي تعميما إداريا رقم 19 لسنة 2020 بشأن مواعيد دوام فترة التكليف بالوزارة.

وجاء في التعميم، أن تكون فترة عمل المكلفين بالوزارة وفقا لما يلي:

– بالنسبة للموظفين المكلفين تكون فترة دوام تكليفهم اعتبارا من الساعة الواحدة وحتى الثانية والنصف مساء.

– بالنسبة للمكلفين من غير الموظفين تكون فترة دوام تكليفهم وفقا لما يلي:

– الفترة الصباحية من الساعة العاشرة صباحا حتى الواحدة مساء.

– الفترة المسائية من الساعة الواحدة وحتى الثانية والنصف مساء.

– يستمر العمل بدوام التكليف المشار إليه، وذلك حتى عودة العمل بنظام الدوام إلى ما قبل جائحة ڤيروس كورونا.