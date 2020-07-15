وزيرة الأشغال: فرش 192 كيلومترا بـ«الأسفلت» في الطرق الرئيسية.. منذ بداية 2020

أعلنت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة رنا الفارس فرش 192 كيلومترا بالأسفلت في الطرق الرئيسية للبلاد منذ بداية عام 2020 حتى شهر يونيو الماضي مقارنة بفرش 84 كيلومترا طوال عام 2019.

وقالت الوزيرة الفارس في بيان صحفي اليوم الأربعاء إنه تم فرش 28 كيلومترا بالأسفلت قبل تطبيق حظر التجول في البلاد في حين تمت عملية تطوير الطرق عبر تنفيذ وفرش 164 كيلومترا بالأسفلت خلال فترة الحظر الجزئي وكذلك الحظر الكلي.

وأضافت أنه منذ بدء خطة التطوير في شهر أبريل 2019 وحتى شهر يونيو الماضي تم فرش الأسفلت في 48 منطقة داخلية وبطول 431 كيلومترا بعرض الطريق.

وأثنت على جهود جميع العاملات والعاملين من الكوادر الوطنية في وزارة الأشغال والهيئة العامة للطرق والنقل البري على حجم الإنجاز الذي سجلتاه خلال الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.