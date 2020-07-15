بلدية «العاصمة»: تحرير 31 مخالفة نظافة وغسيل وتعقيم 2188 حاوية

كشفت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة العاصمة بتنفيذ جولات ميدانية خلال اليومين الماضيين من قبل المفتشين لمتابعة مستوى النظافة بالمحافظة للتأكد من غسيل وتعقيم الحاويات كأحد الإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد ووضع ملصقات على السيارات المهملة التي تشوه المنظر الجمالي للمحافظة فضلا عن إخطار بالحضور لـ16 مخالف.

وفي هذا السياق، أوضحت ادارة العلاقات العامة بأن ادارة النظافة العامة واشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة العاصمة تواصل جولاتها الميدانية من قبل مراكز النظافة العامة بالمناطق التابعة للمحافظة ، مشيرة إلى غسيل وتعقيم 2188 حاوية مختلفة الأحجام وسلال متحركة تضمنت غسيل وتعقيم 1570 حاوية سعة 240 لتر ، 428 حاوية سعة 1100 لتر إلى جانب 190 سله متحركة .

وبينت العلاقات العامة بأنه تم نقل 2831 م3 من النفايات البلدية والسكانية ، ونقل 2736 م3 من النفايات الإنشائية والمخلوطة إلى جانب 2660 م3 من النفايات السكراب والأثاث والأشجار.

وأشارت إلى تحرير 31 مخالفه نظافة عامة لقانون 190/2008، ووضع 200 ملصقا على سيارات مهملة تشوه المنظر الجمالي للمحافظة فضلا عن تحرير 9 تعهدات وتوجيه 16 إخطارا بالحضور.

ومن جانبها دعت إدارة العلاقات العامة المواطنين والمقيمين الإتصال على الخط الساخن 139 الذي يعمل على مدار الساعة أو التواصل عبر حسابات البلدية @kuwmunبمواقع التواصل الاجتماعي أو عبر الواتس أب 24727732 في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية .