الصويان: فتح موسم صيد «الزبيدي».. غداً

أعلن رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك ظاهر الصويان عن فتح موسم صيد أسماك الزبيدي يوم غد الخميس، بعد توقف استمر 45 يوما، معربا عن طموحه في أن يكون الصيد وفيرا.

وأكد الصويان أن الصيد لن يغطي الطلب بسبب عدم التزام بعض دول الجوار بالاتفاقيات أثناء فترة الحظر، مضيفا أن هذه القضية ستبقى بلا حل ما دامت الدولة لا تأخذ موقفا حازما لمنع دخول الزبيدي والروبيان أثناء فترة حظر صيدهم، مشيرا إلى أن الأسواق منذ سنوات وهى مفتوحة لدخول أسماك الزبيدي والروبيان المستوردة بالاطنان كما نشاهده يوميا بالأسواق.

ولفت الصويان إلى قلة عدد الصيادين الموجودين في الكويت لوجود كثير من الصيادين الذين يعملون علي اللنجات خارج البلاد.

وأوضح أن الصيادين سيعودون بعد فتح المطار للطيران التجاري في الأول من أغسطس القادم.