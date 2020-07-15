السعدون: موسم جلة الصيف يدخل غداً.. مع انتهاء «مربعانية القيظ»

قال الفلكي والمؤرخ الكويتي عادل السعدون إن يوم غد الخميس يصادف دخول موسم «جلة الصيف» بعد انتهاء فترة «مربعانية القيظ» اليوم الأربعاء والتي استمرت 39 يوما.

وأضاف السعدون في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية أن موسم جلة الصيف أو ما يسمى ب«جمرة الصيف» يبدأ غدا وينتهي عند طلوع نجم «سهيل» في 24 أغسطس وبه يعتدل الجو.

وأوضح أن موسم جلة الصيف يبدأ مع موسم الجوزاء الثانية في 16 يوليو ونوءها نجم «الهنعة» وفترتها 13 يوما وتستمر حتى 28 يوليو وتكون درجة الحرارة فيها شديدة وتقل سرعة الرياح بها حيث تهب رياح السموم خاصة في فترة باحورة الصيف التي تبدأ من 23 يوليو حتى 30 منه.

وأشار إلى قول العامة “إذا طلعت الجوزاء فامل الحوزاء” ويعني ذلك عند دخول الجوزاء الأولى والثانية يجب ملء الحوزة التي تحت النخلة بالماء بسبب حرارة الجو.

ولفت إلى أن الموسم الثاني من جلة الصيف هو موسم «المرزم» حيث يبدأ من 29 يوليو ويستمر حتى 10 اغسطس ونوءه نجم «الذراع» مبينا أن الحرارة تكون مستمرة بالارتفاع وتبلغ 50 درجة مئوية واحيانا 51 درجة مئوية.

وذكر السعدون قول العامة “لا دخل المرزم امل المحزم” وهي كناية عن بدء موسم جني «الرطب» من النخيل وذلك بشد المحزم على وسط الجسم.

وبين أن الموسم الأخير من جلة الصيف هو موسم «الكليبين» ونوءه «النثرة» يبدأ من 11 أغسطس ويستمر حتى 23 أغسطس وغالبا ما يتأثر برياح الكوس وهي الرياح الجنوبية الشرقية المحملة بالرطوبة المزعجة في بعض الأيام.