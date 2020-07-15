أمانة «الأوقاف»: اعتماد سياسة الاعفاء والخصم للمستأجرين خلال جائحة «كورونا»

أعلنت أمانة الأوقاف اعتماد سياسة الاعفاء والخصم لمستأجري عقارات الأمانة في الكويت.

وفي هذا الصدد، أكد الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف بالإنابة منصور الصقعبي، ان “الأمانة التي تساهم بشكل فعال في جهود الدولة لمواجهة تداعيات جائحة كورنا، حرصت على تخفيف الأعباء عن المستأجرين المتضررين من الأثر الاقتصادي لإجراءات العزل والإغلاق، بما لا يضر بمصلحة الوقف، قررت إعفاء الوحدات التجارية التي تم إغلاق نشاطها بالكامل ابتداء من 1 أبريل الماضي بنسبة 100 في المئة طوال فترة منع مزاولة النشاط إدارياً، وخصم 25% من قيمة الإيجار الشهري للعقارات التجارية والاستثمارية والسكنية التي لم يشملها القرارات الخاصة بالإغلاق لمدة 9 أشهر من 1 أبريل وحتى نهاية العام 2020”.

وأوضح الصقعبي في تصريح صحافي، أن “هذه المميزات يتمتع بها كل المستأجرين الملتزمين بالسداد وليس عليهم أي موانع قانونية للفترة ما قبل الجائحة، مع إعطاء باقي المستأجرين مهلة لتعديل أوضاعهم ‏للاستفادة من هذه الميزة”، مبيناً أن “من شروط تطبيق هذه اللائحة هي سداد كامل الإيجارات المستحقة وتسوية وضع المستأجر القانوني”.

ودعا الصقعبي، “المستأجرين لمراجعة الشركة المديرة لعقارات الأمانة العامة للأوقاف «شركة ريم العقارية» لاستيفاء المتطلبات للحصول على الاعفاءات والخصم”، مشيرا إلى أنها “فرصة للمستأجرين الذين لديهم قضايا قانونية والمتأخرين في السداد لتعديل أوضاعهم، والاستفادة من الاعفاء والخصم”.

وتقدم الصقعبي “بجزيل الشكر إلى رئيس مجلس شؤون الأوقاف، وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار د.فهد العفاسي وأعضاء المجلس، سائلا الله تعالى أن “يكشف الوباء عن الكويت وأهلها ومن يعيش عليها وسائر بلاد العالم”.