سمو الأمير يعزي الرئيس الصيني بضحايا الفيضانات

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس شي جينبينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته لفخامته بضحايا الفيضانات جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت على شرقي الصين وما أسفرت عنه من سقوط العشرات من الضحايا والمصابين ونزوح الآلاف من مناطقهم راجيا سموه رعاه الله للمصابين سرعة الشفاء والعافية وللنازحين سرعة العودة لمناطقهم وبأن يتمكن المسؤولون في البلد الصديق من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس شي جينبينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته لفخامته بضحايا الفيضانات جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت على شرقي الصين راجيا سموه للمصابين سرعة الشفاء وللنازحين سرعة العودة لمناطقهم.

كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تعزية مماثلة.